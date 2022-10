Pablo Pérez: "Voy a seguir jugando al fútbol"

La victoria de Newell’s ante Central Córdoba en Santiago trajo más de una buena noticia para los leprosos. Al margen de que está más cerca la clasificación a un torneo internacional, Pablo Pérez, su capitán, confirmó que no se retira al final del torneo, como sugerían algunos rumores: "Voy a seguir jugando al fútbol".

"Voy a seguir, estoy con muchas ganas de estar", agregó el mediocampista rojinegro que ya piensa en guiar a la Lepra el próximo semestre.

Además, tuvo palabras muy elogiosas para con su compañero en el mediocampo, Juan Sforza: “Si hablo de él me voy a exceder".

Además, aseguró: “Es muy prolijo y profesional. Me da tranquilidad dentro de la cancha y es difícil que pueda encontrar tranquilidad con un compañero. Me corre al lado y piensa, tiene la pelota. Me simplifica un montón de cosas”.