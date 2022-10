Vidal se anota en la lista de presidenciables en 2023

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal afirmó que se está "preparando" para ser candidata a presidente en las elecciones del año próximo, pero aclaró que su postulación "no está por delante del proyecto".

"Ya he dicho públicamente que me gustaría ser presidenta. Siento que después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires 4 años, después de haber sido vicejefa de Gobierno en la Ciudad junto a Mauricio Macri, de estar en áreas donde siempre hubo emergencias y problemas complejos. Después de todo eso, siento que mi próxima parada me gustaría que fuera ahí", enfatizó Vidal.

En diálogo con el programa "Contacto Digital", que conduce Alejandro Alfie por radio Rivadavia, destacó: "Estoy recorriendo todo el país y estoy preparándome para eso".

"Mi candidatura no está por delante del proyecto de Juntos por el Cambio. Si yo siento que puedo competir en una PASO y que estoy en condiciones de hacerlo, me voy a presentar, si no voy a poner todo eso a disposición de que se de la mejor discusión interna", subrayó.