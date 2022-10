Gabriel Heinze con chances de asumir en Newell's

Newell's terminó el torneo de la Liga Profesional con un empate ante Barracas Central de Buenos Aires mientras la dirigencia continúa con la búsqueda del nuevo técnico para el 2023.

La semana pasada desde Sin Mordaza y radio Cadena OH! informábamos sobre la posibilida dde Gabriel Heinze como entrenador de Newell's: "¿Vuelve a tomar fuerza el nombre de Gabriel Heinze", decíamos y su ayudante podía ser de la provincia de Buenos Aies.

Esta semana, Ignacio Astore, presidente de la institución, fue consultado sobre la chance de que el Gringo regrese al club. "No me volví a reunir con él, no tuve dialogo", expresó en una entrevista con De Leprosos y Canallas (105.9 Deportiva).

A pesar de que el mandatario lo negó públicamente por cautela, todo indica que, en realidad, la chance de que Heinze se convierta en técnico de la Lepra es concreta. Aún resta para que las partes lleguen a un acuerdo, pero es la primera vez -de todas en las que lo mencionaron como candidato- en que hay serias posibilidades de que se dé.

Ignacio Astore había dicho que la elección "no pasará de los próximos diez días" hace una semana. Ahora, con la filtración de la opción del Gringo, los tiempos podrían acelerarse. El DT, símbolo del Newell's campeón con el Tata Martino en 2013, es firme candidato para volver al club rosarino.

Ignacio Astore admitió el interés por Facundo Sava pero además informó de otras gestiones de la CD, en diálogo con De Leprosos y Canallas manifestó: "No me contacte directamente con Sava, está dentro de los nombres. Me gusta su propuesta de ataque, que usa los chicos de inferiores amoldados por tres o cuatro refuerzos y tiene buen preparador físico, nos fijamos muchos en eso".

Sobre el Director Deportivo, señaló: "Aníbal Matellán tuvo una reunión de zoom con los dirigentes y está dentro de los potables. No está definido, en el fútbol argentino no está asentado ese puesto".