Coldplay hizo estallar River con su homenaje a Soda Stereo

En su primera fecha en Buenos Aires, Coldplay sorprendió al interpretar "De Música Ligera" de Soda Stereo. Con más de 40 mil personas a su alrededor, la banda inglesa causó sensación y logró emocionar con su homenaje a Gustavo Cerati.

En la noche de este martes, Coldplay dio el puntapié inicial de su primera presentación en Buenos Aires con su gira “Music of the Spheres World Tour”. Allí, Chris Martin no se conformó con ofrendar sus clásicos y presentar gran parte del disco que motivó esta gira, sino que eligió hacerlo con un nivel de espectacularidad poco frecuente.

Sin embargo, la emoción de los argentinos llegó cuando la banda decidió homenajear a Soda Stereo. "¿Saben por qué nos encanta venir, cerrar o abrir tours en Argentina? Porque se siente como el cielo, es un paraíso", dijo el líder de Coldplay para tocar los primeros acordes de De Música Ligera.

"Gracias Héctor (Zeta), Charly y Gustavo", dijo Chris Martin al terminar la canción. El cantante es un conocido fanático de la banda, a tal punto que se presentó de manera holográfica en la última gira de la vuelta de Soda Stereo.

Fuente: El Trece