Ángel Di María y las declaraciones que ilusionan a Central

Ángel Di María, que actualmente se encuentra recuperándose de una lesión muscular que no le impediría jugar en el Mundial Qatar 2022, volvió a hablar de su anhelado regreso a Rosario Central, una vez finalizado su vínculo con Juventus.

En diálogo con Ezequiel "Pocho" Lavezzi -con quien compartió en la Selección Argentina y que también es confeso hincha del Canalla- en el programa "El Juego Sagrado", Fideo volvió a dejar en claro que su intención en regresar a la Academia Rosarina, lo cuál podría suceder a mediados del próximo año.

Ángel Di María: "Sueño con volver a vestir la camiseta de Rosario Central"

"Se que es difícil, se que hay muchas cosas, tengo la tele argentina y vivo mirando todo. Lo digo siempre, el sueño de todos lo que están en el fútbol argentino es venir para Europa, el mío -que estoy en Europa- es poder volver a vestir otra vez la camiseta de Central. No voy a esconder la realidad, lo dije siempre. Si tengo la posibilidad y las ganas como la tengo, me gustaría poder estar", destacó el autor del gol en la final de la Copa América 2021 ante Brasil en el Maracaná.

Desde su arribo a Turín, Di María siempre fue abierto con su deseo de regresar al club de sus amores una vez que culmine su contrato por un año con la Vecchia Signora. Desde entonces, el ex-jugador del Real Madrid y PSG jugó 333 minutos marcando un goles y repartiendo cuatro asistencias en siete encuentros.

"No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas. No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en “Rosario Central” (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007", comenzó Di María en su cuenta de Instagram, donde posteó un mensaje en italiano y en español.

Y agregó: "Eso no significa que me quiero ir HOY, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado. Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club".

