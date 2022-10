Piden el apartamiento y la impugnación de los fiscales de Género del MPA

Un grupo de personas involucradas en causas de denuncias por abuso sexual, entregarán una nota a la Comisión Bicameral de Acuerdos Legislativos de la Provincia de Santa Fe, para denunciar faltas graves e impugnar los pliegos de los fiscales María Celeste Minniti, Del Río Ayala y Matías Broggi.

"Los abajo firmantes, ciudadanos autoconvocados en torno a la grave crisis institucional que atraviesa el órgano responsable de impulsar la investigación penal en la justicia, queremos hacer presente nuestra preocupación por las postulaciones que se analizan en orden a cubrir cargos dentro del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. No pueden pasar inadvertidas para todas las instituciones democráticas, las numerosas denuncias realizadas tanto por particulares como por abogados, contra el accionar de los fiscales que se desempeñan en la unidad GEFAS, sobre faltas graves en el desempeño de sus funciones, que han llegado incluso a tomar estado público", expresa el encabezado del escrito.

"Se trata de la manifestación de la preocupación de muchísimos ciudadanos. A partir de hechos de público conocimiento y otros hechos que no son tan conocidos, pero que revisten irregularidades graves. Todo transcurre a la vista de todos sin que nadie tome medidas", apuntó Fernanda de Luca, esposa del profesor Juan Trigatti.

El escrito señala que está en duda "la objetividad, imparcialidad y transparencia de su proceder", y alude a acciones de "intimación a testigos, falsificación, ocultamiento, omisión y desaparición de pruebas claves, filtración de información a los medios de comunicación, tergiversación y manipulación de la información durante las audiencias, entre otras".

"Se llegó a un nivel de deslegitimación del accionar de la justicia y de las condenas que son productos de estos procesos. No le hacen bien a las víctimas o supuestas víctimas, todo el proceso está viciado desde el comienzo con una manipulación de las pruebas, resulta innecesario esto. A nadie la hace bien que haya un inocente preso, porque significa que hay un culpable suelto o que no se pueden resolver las denuncias, más si están involucrados menores", destacó la entrevistada para Cadena OH!.

"Es de sentido común lo que expresa esta nota. Es un producto de una agrupación de personas, nosotros estamos implicados en un caso particular a partir del cual pudimos ver cómo funciona este organismo. Todavía seguimos esperando que se periten las cámaras del Jardín, que mostraría la inocencia de Juan; pero no sólo que ante el pedido de la defensa no se hizo, sino que se ha negado en cuatro oportunidades a la orden del juez Patrici a realizarlo".

Para de Luca, los fiscales "no buscan la verdad" y se concentran en "ganar un caso o encarcelar a alguien. No existe razón lógica para no recabar una prueba que es fundamental para la teoría del caso. Existe una manipulación a los procesos de investigaación que no tiene fundamentación".

Por último, el comunicado firmado por ella y su esposo entre otras personas, señala: "Es por ello que, en resguardo de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, exigimos a esta Comisión que se investigue a los fiscales de la Unidad GEFAS del Ministerio Público de la Acusación, Dra. Alejandra del Río Ayala, Dra. María Celeste Minniti y Dr. Matías Broggi, y mientras transcurra esta investigación, no solo impugnamos todas sus postulaciones para ocupar nuevos cargos dentro del Poder Judicial, sino que además, y a fin de garantizar la transparencia en los procesos de investigación penal, solicitamos sean apartados de sus actuales funciones".

Escuchar también audio completo: