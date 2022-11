Millenium Team trabajó en equipo y ganó el Mundial de Patinaje Artístico

Sin apoyo estatal ni oficial, a pulmón y con mucho esfuerzo, el pasado domingo 6 de noviembre, el grupo casildense de patín "Millenium Team" se consagró campeón mundial en el World Skate Games Argentina 2022. El certamen se realizó en el Parque Roca y contó con la participación de grupos de España, Italia y Argentina.

Equipo Millenium es de Casilda, pero reúne integrantes de diversos lugares de la provincia. Sólo 4 de las 22 integrantes son de la localidad, pero hay chicas de Venado Tuerto, de Los Molinos, de Empalme, de Totoras, entre otros lugares.

"Yo estoy desde 2015 integrando este grupo mundialista", comentó Julieta Chiosso al aire en Cadena OH!. "Nos reunimos en Casilda con mucho sacrificio para poder entrenar y llegar a representar a Argentina en estos torneos. Este año se nos dio la posibilidad".

Las chicas estuvieron participando el domingo en el Parque Roca en el Mundial de Patinaje Artístico. Había 9 grupos, 3 de Argentina, 3 de Italia, 3 de España. "Ganamos a un grupo multicampeón, tuvimos esa suerte y esa alegría. España es el rival más fuerte que tenemos, siempre los tenemos en la mira, para superarlos. Como decimos entre nosotras, todo esfuerzo tiene su recompensa".

Millenium hace años compite en la categoría denominada Precisión, que es "como nado sincronizado, todas tenemos que hacer las cosas igual, hacemos varias cantidades de dificultades. Pero este año competimos en la categoría Show Internacional Mayores. En esa tenemos que contar una historia, tiene que tener nombre la coreo y los cinco minutos de patinaje tenemos que demostrar este nombre y esta idea".

Así, Millenium eligió "trabajar en equipo" como idea central. Lo fundamental era mosotrar que se podía, que hay que estar unidos para cambiar el mundo y ser mejores personas. Así lo lograron.

"Tratamos siempre de representarlo y se ve que lo pudimos hacer muy bien, nos llegaron comentarios de que la idea se entendió perfecto. Este fue el mejor de todos, fue acá, pudo ir la familia de todas. Nosotras dejamos de lado familia, novios, amigos, no tenemos cumpleaños porque si nos toca entrenar ese día, nuestro compromiso es ese. Si vamos a un mundial queremos dejar a Argentina lo más alto que se pueda", remarcó.

Lamentablemente, el trabajo de las patinadoras no está profesionalizado y hacen todo a pulmón. "Esto es mérito de las familias que están apoyando en todo momento. Es una muy triste noticia saber que la gente no nos conoce y no recibimo ayuda de ningún tipo", dijo por último.

Escuchar también audio completo: