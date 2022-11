El consenso nacional y la crisis de los partidos: debate entre "Changui" Cáceres y Víctor Reviglio

En un segundo "round", Victor Reviglio y Luis Cáceres volvieron a encontrarse en Cadena OH! para analizar la situación política actual. Dos de los dirigentes más importantes del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), coincidieron en el diagnóstico de que es necesario un gran consenso nacional y mostrar un camino posible de seguir a futuro.

"Soy un tipo que cada día está más preocupado", afirmó "Changui" Cáceres. "Desde hace mucho que me guio por las cosas que la gente hace más que por lo que dice, porque estamos acostumbrados a que se dice algo y en simultáneo se hace otra cosa. Tengo la preocupación con este tema de la Corte y de la elección en el Consejo de la Magistratura, en contra de lo que ya es una posición del máximo tribunal de parte de Cristina Fernández. Es una actitud que tensa situación y genera más crispación de la que ya existe, pero del punto de vista de los resultados es inócuo", cuestionó.

"Si no entendemos que la política es arte de buscar consensos, más en un momento de crisis, tenemos que trabajar en un proyecto de unidad nacional con objetivos comunes, manteniendo las diferencias de cada partido. Si no lo hacemos estamos fritos".

Por su parte, el ex gobernador Reviglio recordó que el 17 de noviembre de 1973 regresó el general Perón al país y terminó la proscripción en la democracia. "Esta fecha nos llega de cerca al justicialismo y en lo personal también. No sólo luchábamos por la vuelta de Perón, sino por volver a la democracia. Por eso, la situción para poder salir del marasmo, tiene que ver con el conjunto del quehacer de la sociedad argentina y sus referentes. No se puede salir ni por arriba, ni por abajo, ni por ningún lado que no sea uno solo. El tema es dialogar, alcanzar un consenso, y no significa dejar en el camino ninguna convicción".

"La política es el arte de buscar consensos"

Para el dirigente del justicialismo, tienen una responsabilidad mayor los grandes partidos, que quedaron relegados de la escena política como consecuencia de los frentes y coaliciones. "Estos tampoco solucionaron nada, porque estamos en pleno período de fragmentación", remarcó.

La idea es, a través de la humildad, "de la que nos olvidamos", recordar que por encima de todo no sólo está la Nación y la patria, con todo lo bueno y lo malo, sino el problema que tienen los ciudadanos.

"Esto que estamos viviendo de enfrentamientos, realmente hace mucho daño. Lo que dicen no se entiende, tampoco lo que hacen, a la gente ni les interesa porque no tiene nada que ver con los problemas cotidianos, que son el trabajo, la inflación, entre otras cosas. Me llama la atención esto, que va más allá de la Argentina. La clase media está queriendo desaparecer, que es el amortiguador del conflicto social".

En este sentido, el dirigente radical afirmó que el nivel de pauperización de la clase media avanza muy rápidamente. "Argentina era un país conocido por la numerosa clase media que tenía, era un poco la cosa que brillaba en el contexto de América Latina, y eso cayó. Si no se encolumna a la mayoría de los argentinos tras un modelo de sociedad a construir, esto no tiene salida. Quedamos enredados en la discusión teórica de la economía y la inseguridad, pero tenemos que saber cómo lo llevamos adelante. No lo vamos a poder a hacer desde un sólo partido o frente, que si lo miramos con objetividad, son bastante cambalache".

Así, se manifiestan problemas en el interior de cada frente, en el que una parte busca que la bomba explote antes, y otra, después. "En eso estamos los que queremos vivir con normalidad, a mí me preocupa que estalle antes o después, mejor dicho que no estalle. Quiero que encontremos un principio de solución y coincididencias para saber hasta donde caminar. Esto sino va a tener un realmente un final trágico", remarcó Cáceres.

Para Reviglio, esto tiene un trasfondo grave, que es la intolerancia dentro de la sociedad, que se manifesta de diferentes maneras. "Los jóvenes de la clase acomodada toman el camino de Ezeiza, pero los que no, pasaron del camino de la bronca a la tristeza, la desilusión. Esto nos lleva al enfrentamiento de líderes, es una realidad que da combustión a los enfrentamientos de un lado y del otro, el temor es que caigamos en lo que pasó en otros países, que es el autoritarismo, la negación de la democracia, del desprecio. Se manifestó en muchos países el abuso de la represión policial, la homofobia, el racismo, el giro a la derecha... Se trata del autoritarismo".

Al respecto, coincidieron en que en el mundo la división no pasa por la izquierda o la derecha en términos tradicionales o ideológicos, sino en la dicotomía entre la autocracia y la democracia.

"La división no pasa entre la izquierda y la derecha, sino entre el autoritarismo y la democracia"

En este contexto es que se comprende el surgimiento de personajes como Javier Milei y el apoyo que suscita en la juventud. La reacción en contra de la dirigencia política, que no ofrece ni proyecto ni programa, justifica el apoyo a Milei. Los jóvenes se muestran en rebeldía por buscar una salida que la dirigencia no les está dando.

"Lo que escuché y leí de las encuestas hasta donde se puede creer, se repite que la gente más joven, de 30 años para abajo, está votando a Milei. Pero es una reacción en contra de la dirigencia política, porque no ofreció proyecto ni programa que podamos tomar seriamente, que no sea el insulto y la provocación. Para mí no es el apoyo a Milei, es la rebeldía de los jóvenes, que necesitan una salida y no se la estamos dando. En estos momentos lo peor que puede ocurrir es la sensación de no tener salida ni futuro".

"Lo de Milei tiene que ver con la desesperanza de los jóvenes, es un suicidio, para que se vaya todo al tacho. Apelando al proceso electoral que se de el próximo año, la culpa no es del chancho sino del que le da de comer, hay que pensar qué haremos cuando tengamos la urna adelante", manifestó por último Cáceres.

Por su parte, Reviglio afirmó: "La democracia no pasa por el dedo, si están en el ocaso los partidos políticos y los frentes fragmentados, estamos entrando en una anarquía, una intolerancia y de ahí al paso del autoritarismo".

Escuchar también audio completo: