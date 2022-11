Vizzotti y el aumento de contagios de Covid: "El virus no se puede eliminar"

La ministra de Salud Carla Vizzotti, advirtió sobre el incremento en la cantidad de contagios de Covid-19 e instó a la población a aplicarse los refuerzos de las vacunas, ya que señaló que "el virus no se puede eliminar, ni se puede generar inmunidad de por vida".

La funcionaria explicó que el aumento "es lo esperable" y señaló: "Vamos a tener algunos picos estacionales e incluso fuera de estación". "El virus no se puede eliminar: si nos infecta, no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de los casos y tampoco da inmunidad de por vida", destacó la titular de la cartera sanitaria.

En declaraciones radiales, Vizzotti ratificó que el coronavirus "se va a sumar a los virus estacionales a partir de ahora todos los inviernos", aunque aclaró que "de ninguna manera va a generar la tensión del sistema de salud que generó y la preocupación de no poder dar respuesta".

De todos modos, instó a la población a "aplicarse los refuerzos si pasaron más de 120 días desde la última aplicación, sobre todo a los mayores de 50".