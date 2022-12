Adele se sube a la Scaloneta y alienta a Argentina

El viernes por la tarde fue todo emoción y sufrimiento para los argentinos que vivieron la clasificación de la Selección a la próxima instancia de Qatar 2022. Argentina iba ganando 2-1 cuando en los últimos segundos de los minutos adicionales Países Bajos empató el encuentro, se dio pase a jugar el tiempo suplementario y luego a la definición desde el punto penal donde pudieron sellar su pase a las semifinales.

En las últimas horas, Adele manifestó su apoyo por la Selección en un divertido video con un fanático argentino que se acercó a pedirle un autógrafo.

"Gracias a dios que pasaron los penales, te amo Argentina", expresó divertida la cantante británica. Además de hablar del equipo que tiene como capitán al esposo de Antonela Roccuzzo, la cantante se fotografió con los argentinos que estaban en el show, quienes le pidieron una postal de la manera más amable.

“Te amo Messi, te amo”, precisó Adele tras finalizar la sesión fotográfica y mientras se disponía a continuar con el evento, donde muchos argentinos la estaban viendo y no dudaron ni un segundo en hacer viral el video con elogios sobre este momento tan importante para todos.

