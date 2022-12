Alberto Fernández: "El próximo presidente tiene que ser uno de nosotros"

Con tono de campaña, el presidente Alberto Fernández respondió a quienes piensan que no ejerce el poder: “Muchos dicen que soy un presidente timorato, que no ejerce el liderazgo. El liderazgo no se alcanza ni gritando ni golpeando la mesa, sino convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir", aseveró en el marco del acto que se llevó a cabo en la ex Plaza Colon en conmemoración por los 3 años de mandato.

Es que, en el entorno presidencial, sostienen que no está descartada aún la posibilidad de que Fernández pueda competir por un segundo mandato y asumió el compromiso de dar pelea porque el peronismo siga gobernando.

Qué dijo Alberto Fernández en su discurso

"Me voy a poner al Frente de Todos nosotros sin exclusión, para que en diciembre de 2023 el presidente que asuma sea uno de nosotros. No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo le sirve a pocos", asevero. Los allegados al presidente creen, a pesar de todos los pronósticos, que es posible ganar las elecciones del 2023 y así lo expreso, Fernández cuando vaticino: "Vamos a ganar, unidos y por el bien de la Argentina".

El presidente Alberto Fernández analizó los logros alcanzados durante estos 3 años de su gobierno con las políticas públicas: "Pongamos sobre la mesa lo que estuvo bien, lo que estuvo mal y digamos lo que debemos hacer", aseguró el mandatario este miércoles.

El presidente está convencido de que la mayoría de la gente lo valora y que su liderazgo es “convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir y lograr que lo sigan. Los líderes no están un escalón arriba de su pueblo, sino están junto a su pueblo”, señaló Fernández.

“Para nosotros la República es un valor. Pero todo tiene que funcionar bien: un poder ejecutivo que disponga, un poder legislativo que saque las leyes y un Poder Judicial que no ande escondidos en los lagos, en el sur de la patria, sino que haga Justicia”, de esta manera volvió a enfatizar su crítica a la Justicia, como lo hiciera cuando el fallo a la ex presidente Cristina Kirchner.