Fantino deja Animales Sueltos

Alejandro Fantino retomó la conducción de Animales Sueltos este 2022 tras una complicada gestión al frente de Intratables, y esta semana anunció de una manera intempestiva que el próximo lunes culminará su nueva etapa al frente del ciclo.

Todo comenzó cuando el conductor comenzó a manifestar sus habituales críticas hacia el periodismo deportivo, del que dijo que está “casi afuera”, y planteó que hubo una suerte de boicot contra el presidente de AFA Chiqui Tapia, para luego anunciar que dejará la TV.

“Faltan tres días para que termine Animales Sueltos. Ojalá termine Animales Sueltos con Argentina Campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más”, aseguró Fantino, que hace unas semanas protagonizó un cruce con dos compañeros de otra señal

Leer también: Las técnicas milenarias de preparto que hace Calu Rivero en su séptimo mes de embarazo

“Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos ‘crack’. Listo. Se abrió el inconsciente y vamos para adelante”, agregó el conductor en referencia a su ataque de sinceridad, que continuó con un difuso planteo sobre su futuro en el medio.

“Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar Campeón del mundo Argentina. Me voy pa´ la casa, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero y marzo me voy afuera. Me casé hace poco… O sea, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida… No sé cuándo vuelvo. No sé su vuelvo, también”, agregó.

“Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede ser que no labure más en tele abierta. Me hinché las pelotas de todo, de todo. Me harté. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente”, cerró, antes de retomar el tema sobre la gestión de Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Fuente: Ciudad Magazine