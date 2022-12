El pedido de Javkin para Año Nuevo: “No usemos armas para festejar”

De cara a los festejos de Año Nuevo este fin de semana y con el triste antecedente de la muerte de la pequeña Candelaria por una bala perdida, el intendente de Rosario Pablo Javkin hizo un llamado a celebrar sin violencia. “No usemos armas para festejar nada”, pidió en contacto con la prensa tras la presentación de obras para Rosario y la región.

“Debemos pelear contra la violencia en todos los órdenes, contra esa violencia que también es algo cultural. Es incomprensible cómo alguien puede festejar tirando un tiro al aire sabiendo que puede matar a una nena de 5 años”, dijo.

Leer también: Analizan la trayectoria de la bala que mató a la niña en Rosario

"Parte de lo que tenemos que asumir como sociedad son las batallas culturales contra los hechos que perjudican a los demás. Y en escala encontramos a la pirotecnia, que perjudica no solo a los animales sino a chicos autistas y personas mayores. Pero sobre todo el uso de armas. Y sobre todo las que ingresan por el delito pero que luego se naturaliza en otro tipo de cosas. Para algunos resultará una manera de expresar algo, pero genera estas situaciones. Espero que en Año nuevo no suceda, por favor no usemos armas para festejar nada".

Candelaria Enrique, de 5 años murió este domingo tras el balazo que sufrió cuando festejaba con su familia la Navidad en su casa de barrio Alvear. Sus padres decidieron donar sus órganos.