Gabriel Heinze: "Estamos armando algo lindo en Newell's"

El entrenador de Newell's Old Boys de Rosario, Gabriel Heinze, contó este viernes que están armando "algo lindo" en el proyecto del club de cara a la próxima Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Estamos armando algo lindo en Newell's. Se está haciendo hincapié en muchos aspectos que quizás no son visibles, antes de hablar del juego en sí. Tenemos un proyecto en el que lo primero que queremos es que el jugador crezca", comentó el entrenador en conferencia de prensa.

"Los chicos están trabajando muy bien", destacó Heinze, exdefensor del seleccionado argentino, de 44 años.

El "Gringo" comentó que siempre "tiene la mejor de las ilusiones" y que las intenciones suyas son hacer "un gran campeonato".

"Estoy muy bien, muy contento y tranquilo. Vivía en Rosario hasta que me tuve que ir por trabajo, es la ciudad que yo elegí en su momento. No salgo mucho pero estoy muy contento. Cada mañana que vengo al predio, lo hago contento, muy bien. Yo he decidido venir acá", detalló el nacido en Entre Ríos.

Newell's comenzará el campeonato frente a Platense, en condición de visitante, con el descenso lejos luego de la última temporada.

Por último, Heinze les mandó un mensaje a los jugadores con dudas de continuar: "El que no quiera estar, que se vaya, que luche por sus deseos".