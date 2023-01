Se vienen las nominaciones a los Premios Oscar: cómo y cuándo verlo

El ganador del Premio de la Academia, Riz Ahmed, y la estrella de M3gan, Allison Williams, fueron elegidos para presentar las nominaciones a los Premios Oscar 2023 el próximo martes 24 de enero.

Las nominaciones se anunciarán en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia a partir de las 8:30 a. m. ET/5:30 a. m. ET. hora local (10:30hs de Argentina). Se transmitirán en vivo en las plataformas de redes sociales de la Academia, incluidos Twitter, Facebook y YouTube.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó previamente su lista de 301 películas que son elegibles para el Oscar a la Mejor Película de 2023. Los principales contendientes incluyen Everything Everywhere All At Once, que viene de ganar en los premios Globos de Oro y Critics Choice, junto con The Banshees of Inshirin, The Fabelmans, Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick y Elvis, entre otros. En el caso de Mejor Película de habla no inglesa, Argentina, 1985 esta en la prelista de 15 películas que pelean por entrar en las nominaciones. La película dirigida por Santiago Mitre obtuvo el Globo de Oro en dicha categoría.

Entre los que están ganando la temporada de premios en las categorías de actuación se encuentran Cate Blanchett por Tár, que viene de ganar el Globo de Oro y el premio Critics Choice a la mejor actriz, Brendan Fraser por The Whale, Tom Cruise por Top Gun: Maverick, así como Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once y Viola Davis en The Woman King.

Presentado por Jimmy Kimmel, los Premios de la Academia se transmitirán en vivo por TNT y TNT Series el 12 de marzo.

