Le balearon su casa dos veces esta semana y pide ayuda

Un vecino de Felipe Moré al 2600, en la zona sudoeste de Rosario, denunció que su casa fue baleada este jueves por la noche para que entregue su vivienda. Visiblemente consternado, reveló que se trató del segundo ataque que sufrió en una semana y que en el primero, ocurrido el viernes pasado, los autores le dejaron un papel con un mensaje en el que le advirtieron que debía dejar la casa, caso contrario lo iban a matar a él y a su familia.

El primer ataque tuvo lugar a las 16.26 del viernes pasado, según relató Juan. “Mi señora estaba limpiando, yo dormía la siesta y mi hijo estaba en la pieza. Me despertaron los tiros. Las balas pasaron para adentro, nos tiramos al piso. Cuando salgo veo que sale una moto en contramano”, declaró.

Este jueves, también en horas de la tarde, sicarios en moto realizaron 15 tiros contra la fachada del inmueble y dejaron la misma nota que la semana pasada.

Juan contó que tiene pareja y un hijo de siete años y que lleva 13 años viviendo en ese lugar. "Ellos quieren abandone mi casa. Sinceramente no sé que hacer. Anoche los balazos atravesaron la ventana. Yo estaba durmiendo y las balas pasaron por encima de la cabeza. No mataron a alguien de milagro. No sé por qué tanta violencia. Deben querer mi casa para poner un búnker de drogas. No sé qué pensar", agregó.