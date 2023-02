Fátima Florez sigue imitando a Moria Casán: "Aprendí a cinturear situaciones"

Fátima Florez explicó en diálogo con Mshow por qué no sacó de sus personajes a Moria Casán en su obra tras la polémica. “A mí no me llegó nada, ninguna notificación, si lo decís por lo de Moria, es algo que se hizo muy mediático y se habló mucho”, dijo la humorista.

Así, cerró: “Pero creo que también ella es una mujer muy inteligente que sabe entrar y salir de su cuerpo mejor que nadie, lo que diga siempre va a tener repercusión”.

Fátima Florez contó cómo se tomó el reclamo de Moria Casan por imitarla en su obra teatral: “A mí no me llama la atención nada”. “Yo estoy hace un tiempo en este ambiente y aprendí a cinturear situaciones que por ahí en el comienzo me hubiera asustado”, agregó en diálogo con Mshow.

“Entiendo el juego, aunque haga las cosas perfectas siempre va a haber a alguien a quien no le guste, también a veces vende más cuando alguien dice algo malo”, finalizó.

Fuente: Ciudad Magazine