Leo Genovese, tras obtener el Grammy: "No tenía ni la más pálida idea que íbamos a ganar"

El virtuoso pianista venadense Leo Genovese ganó días atrás el Premio Grammy en la categoría ‘Mejor solo improvisado de jazz’ por su interpretación en el tema Endangered species, del álbum Live At The Detroit Jazz Festival, que registró en 2017, bajo el liderazgo del saxofonista Wayne Shorter, una auténtica leyenda viviente del jazz mundial.

"Cuando recibí la noticia del premio estaba en Santiago del Estero, en el campo, en el monte, en la localidad de Maco; con unos amigos, de guitarreada, de cabrito, sin conexión. Así que las noticias llegaron un poco tarde, pero llegaron. Y cuando llegaron, lo festejamos como se debe", contó el músico en diálogo con el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

Genovese contó que su relación con la música siempre fue muy estrecha: "Desde que nos enamoramos no nos hemos soltado, de adolescentes. Desde el rock and roll, desde el blues, el jazz, los ensayos de garage. De la época de escuchar Charly, Spinetta, rock nacional a full. De hacer viajes para ver a los Redondos de Ricota. Siempre fue muy sentida adentro".

Respecto al premio recibido días atrás dijo que "no tenía ni la más pálida idea que íbamos a ganar. Para nada. No me lo imaginaba. Vivo sin expectativas. Fue una grata sorpresa, una gran alegría. Y bienvenido".

De gira por Estados Unidos

"En este momento me encuentro en Kentucky. Tengo una gira de 4 días con un grupo de amigos de aquí. Luego nos vamos a Ohio, Indiana, tocando música original; jazz instrumental", comentó.

Orgullo

El músico fue nombrado Ciudadano Ilustre de Venado Tuerto. Al respecto, pronunció: "Que me nombren ciudadano ilustre fue una gran alegría y una sorpresa porque no me lo esperaba nunca en mi vida. Estoy agradecido con el intendente, la gente de Cultura que tomó esta decisión y es una antorcha que llevo. Por donde voy siempre digo que soy venadense, santafesino y argentino".

