Marcelo Saralegui: "Néstor Gorosito encontrará un plantel más suelto"

El ya ex entrenador de Colón Marcelo Saralegui habló con Cadena OH! sobre su salida tras el empate ante Unión en el clásico santafesino. "La suerte no nos acompañó", expresó el uruguayo.

"El empate me condenó, no convenció y de común acuerdo dejé de ser el técnico de Colón. En el plantel pasado había más jerarquía, fue una pretemporada intensa. No tuvimos los jugadores en el arranque, algunos lesionados. Pequeñas cosas que influyeron. Perdimos solidez defensiva", añadió.

Consultado sobre "Pipo", Marcelo Saralegui contó que "Néstor Gorosito encontrará un plantel más suelto...ese 'punto que conseguimos', cuando venís perdiendo, es fundamental".

Sobre Wanchope Ábila

"Hay un tema de doble culpabilidad. Una decisión consensuada por la directiva y por mí. Llegó la final del Mundial, una lesión, fue perdiendo fútbol y estado. Lo metimos adentro de la mejor manera posible. No lo vi pero sabe que Colón lo precisa. Tiene que estar de buena forma, se va a poner bien".

