"El feminismo impide que se respete la Constitución", afirmaron desde Verdad y Justicia

La organización que lucha contra las falsas denuncias de abuso sexual en Rafaela, Verdad y Justicia, volvió a manifestarse en contra de la decisión de la jueza Cristina Fortunato por dejar preso a Emanuel, un hombre acusado por un supuesto abuso.

"El 2 de marzo se cumplen dos años que está en prisión preventiva por hechos que supuestamente ocurrieron cuando tenía 12 años de edad y hoy tiene 33", comentó Melisa Girardotti, su esposa, en Cadena OH!

"Pensábamos que salía porque estaba todo dado para que espere el proceso en libertad como corresponde. La jueza Cristin Fortunato lo dejó preso, su feminismo no la deja respetar la constitución. En Rafaela la denuncia es la condena", remarcó.

Según la entrevistada, Emanuel estuvo dos años presos por imputaciones que hoy ya no están más. "Él tuvo tres imputaciones, esta es la tercera, pero está mal porque a él se lo considera menor de edad hasta los 21 años y la fiscal lo considera menor hasta los 18. Las prisiones preventivas se fundaron en esas imputaciones que hoy en día no corresponden. No utilizaron ningún fundamento, pidieron prórroga de diez meses más y se lo dieron, no hay peligro procesal. Esto se trata de un ensañamiento", manifestó en diálogo con Hugo Isaak.

"Estamos dando a conocer el caso, eso molesta mucho. Un peridista quiso entrar a la audiencia que es pública y no lo dejó la jueza porque estaba la víctima. Pero primero ella no es víctima, es denunciante, y segundo estaba por zoom. Se están manejando con mucha impunidad. Nos quieren callar pero no lo van a lograr, es inconstitucional".

El abogado defensor de Emanuel, Marcos Barceló, presentó garantías para que pueda quedar en libertad. Viviría en Presidente Roca, tendría prohíbido el ingreso a Rafaela, una vez a la semana se presentaría en la comisaría, no tendría contacto con las denunciantes y pondría una fianza de una casa de 100 mil dólares. Pero aun así no quisieron liberarlo.

"Nosotras somos mujeres también, las pruebas demuestran que él es inocente. Pasa en muchos lugares y muchos casos. No se tienen en cuenta pruebas fundamentales", dijo por último.

Escuchar también audio completo: