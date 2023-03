Movilización del campo: "La Mesa de Enlace no tiene que prestarse para la foto con el Gobierno"

La movilización de los sectores agrarios dejó muchos debates relacionados no sólo a la situación compleja del sector, sino también a diferencias políticas al interior del mismo.

"Antes que dirigentes rurales somos ciudadanos argentinos y estamos preocupados en general. Vemos inacción del gobierno nacional en todo", apuntó Federico Proietti, vice presidente de la Sociedad Rural de Bell Ville, Córdoba.

"En el sector tampoco hacen nada, es un Gobierno que se ha puesto para garantizar impunidad y lugares de trabajo a los amigos que militan con ellos. No hay un tema que hayan solucionado", remarcó al aire en Cadena OH!

El entrevistado se mostró preocupado por la sequía y la falta de políticas públicas, pero también por las declaraciones de distintos funcionarios del sector. "Es como en todos lados, en el sector agropecuario hay posiciones distintas. Estamos unidos en coincidir en la falta de políticas, en el desastre que vivimos. Pero las mayores diferencias están a la hora de cómo llevar los reclamos. Nosotros consideramos que hay que ser más vehementes, que no hay que prestarse para la foto que el Gobierno nacional quiere sacar. Vemos que dirigentes nacionales del sector se prestan a eso, a la foto con el dólar soja, pero no beneficia a los productores sino a los exportadores".

Si bien las diferentes visiones "son bienvenidas, el problema es cuando alguien no defiende de buena fe los intereses del sector. Es muy preocupante, el ministro Massa viene y se saca una foto con la Mesa de Enlace y anuncia fondos que no llegan a ser el 2 o 3 por ciento de lo que le sacaron al sector sólo en concepto de retenciones. A Massa lo conocemos desde 2009, qué puede cambiar. Son medidas demagógicas, de corto plazo, no piensan en el desarrollo", manifestó en diálogo con Hugo Isaak.

Para Proietti hay que sacar todo tipo de retenciones y poder tener la producción a un precio un poco más alto, "para poder defendernos". Por otra parte, afirmó que hay varias propuestas para seguir trabajando: "en la asamblea salieron comunicados y estamos viendo los pasos a seguir. Esas diferencias de opiniones existen, pero el sector se va a encolumnar por lo que es justo".

Escuchar también audio completo: