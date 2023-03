Nueva protesta frente a frigorífico Recreo por la muerte de un joven

Familiares de Agustín Escobar, el joven que murió dentro del frigorífico Recreo tras una descarga eléctrica, se manifestaron nuevamente esta mañana frente a la empresa. Alicia, madre de Agustín, declaró que “estamos en cero”, en referencia a la investigación judicial y el nulo acercamiento que tuvieron desde los diferente organismos.

“Se avanzó muy poco. No se involucró la gente que debería estar presente darnos una respuesta. No se presentó nadie. Como mamá, no he recibido a nadie. Nadie, de ningún organismo, vinieron. Ahora se presentaron algunos concejales”, indicó Alicia.

La madre de Agustín apuntó contra la empresa y la municipalidad de Recreo y se quejó porque “no hubo contención a la familia”. Por último, confirmó que recibieron el cuerpo y pudieron darle sepultura.

Investigación

La médica que examinó el cadáver consideró en su informe preliminar que Escobar murió tras recibir una descarga eléctrica, pero el fiscal Marcelo Fontana, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dispuso la realización de una autopsia para establecer fehacientemente las causas del deceso.

La familia del joven contó que su turno de trabajo finalizaba a las 18, pero como el joven no regresó a su casa iniciaron una búsqueda que luego extendieron a la policía con un pedido de paradero

Tras conocerse la noticia, los trabajadores del frigorífico que cumplieron su turno se quedaron en la puerta del establecimiento para intentar conocer detalles de lo sucedido, en tanto los que debían entrar esperaban que concluyera el trabajo de la policía.

A su vez, familiares del joven indicaron a la prensa en el lugar que Escobar le había comentado a su novia que había sufrido descargas eléctricas anteriormente mientras realizaba sus labores.

La muerte de Escobar dio inicio a una causa judicial y el MPA ordenó pericias en el sector donde fue hallado el cadáver, a cargo de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además del secuestro de las imágenes que pudieron ser captadas por cámaras de vigilancia del frigorífico.