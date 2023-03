Parque Nacional Jaaukanigás: "Hay una utilización política de algunos sectores"

"Queremos avanzar en la creación de un Parque Nacional, ese proyecto llevamos a la cumbre de Medio Oriente, en Egipto, más precisamente la creación de un Parque Nacional en nuestro sitio Ramsar Jaaukanigás", manifestó el intendente de Reconquista Amadeo E. Vallejos.

"Trabajamos con el ministerio de la provincia de Santa Fe, más el ministerio de Medio Ambiente de la Nación, para avanzar con la creación de un Parque Nacional en nuestro norte santafesino. Hubieron algunas confusiones que quiero aclarar; la propuesta que se trabaja es avanzar en 9.500 hectáreas, de las 492.000 que tiene el humedal", describió.

"Se propone en tres sectores, Florencia, un sector de Villa Ocampo y un sector del distrito Reconquista, avanzar en los lugares que ya son fiscales, estamos hablando de la Isla Ibirá Pitá, que ya es reserva desde hace muchos años. El otro sector es una isla fiscal provincial en el sector este, que están al norte y al sur del riacho San Jerónimo, son islas fiscales nacionales. La otra isla fiscal provincial y la isla La Fuente que no puede entrar dentro de este esquema porque fue cedida al municipio, lugar donde estamos construyendo el complejo turístico", comentó.

Utilización política

"Para que se queden tranquilos los productores vamos a realizar una jornada de trabajo. Yo le he pedido a la ministra de Medio Ambiente poder hacer un encuentro de trabajo para que puedan conocer de primera mano; la gente que tiene sus animales en las islas no va a tener ningún problema. En el proceso si algún privado quiere vender su propiedad para que forme parte de la reserva lo puede hacer, porque es algo voluntario", prometió.

"No es lo que escuchamos de algunos sectores políticos, que están planteando a los productores cosas que no son verdad; son cosas que no tienen nada que ver con lo que se esta trabajando", reprochó.