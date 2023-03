Diego Giuliano en Santa Fe: "La ciudad y la provincia están en nuestra agenda"

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, se encuentra en la ciudad capital de recorrida por obras y proyectos en los que está invirtiendo la cartera que encabeza. Acompañado por Martín Gainza, santafesino ahora Vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas, recorrerá las obras del Circunvalar, la Terminal de Ómnibus y el Puerto de Santa Fe.

"Estamos en la ciudad de Santa Fe con temas que tienen que ver con el transporte nacional. En Santa Fe tenemos inversiones muy importantes en materia de transporte, empezando con la Circunvalación Ferroviaria, que es la obra más grande del país en el rubro. Estamos haciendo un ensamble de vías que permita que la ciudad no tenga la obstrucción que puede significar un tren de cargas con una frecuencia alta. Estamos rodeando a la ciudad, para que las producciones lleguen a los puertos con los menores costos posibles. Es decir, el tren bajaría los costos de fletes", explicó al aire en Cadena OH!

"El tren tiene todo ese valor, llevar carga de manera económica, llegar más lejos, relacionarse directo con el camión y el barco, y lo ecológico, cada tren son alrededor de 90 o 100 camiones que salen de las vías. Pero hay que haclarar que no hay competencia entre trenes y camiones, el gremio de camioneros nos plantean incluso que es complementario", apuntó.

Con todos estos beneficios, se "justifica" una inversión de más de 6 mil millones para que en vez de dos tres de carga por día, pasen 10 y no se obstruya la ciudad.

"Nosotros tenemos una convicción muy fuerte con los trenes y lo hemos demostrado invirtiendo. Hay gente que no piensa lo mismo, se plantean que los trenes no tienen importancia y lo demostraron cuando gobernaron. Quiero ser respetuoso pero también muy claro, si el gobierno anterior decidió no invertir en esto, retrasa muchísimo. Estas son las políticas de Estado, no se trata de opiniones de un funcionario".

El funcionario recorrió las obras en la Terminal Manuel Belgrano, donde el ministerio realizó una inversión importante para acompañar al municipio. "Se trata de una terminal de ómnibus, la cara visible de la ciudad. Había que remodelarla, mejorar sus servicios. Por eso estaré con el intendente Jatón, con ellos estamos avanzando en esta tarea".

Por otra parte, el entrevistado se refirió al puerto de la ciudad. Remarcó el proyecto que tienen la ciudad y la provincia para poner en pie un nuevo espacio, pero admitió que "deben trabajar con el puerto que existe. Hoy tiene un lugar estratégico para mejorar los servicios de Santa Fe al norte. Hemos dispuesto un sistema de peajes de barcazas de aquí al norte, que hace diez años deberíamos haber hecho. Con esta decisión, este puerto de Santa Fe es la puerta de todo el norte, que vamos a mejorar y ampliar para trabajar accesos a los puertos públicos. Antes la hidrovía era Rosario al oceáno, ahora será desde Santa Fe y la idea es más".

"Santa Fe está presente en nuestra agenda de manera directa. El circunvalar, la terminal de ómnibus, el puerto con una inversión de 200 millones, y ahora estamos empezando las tareas de la calificación del aeropuerto de Sauce Viejo como un punto internacional", manifestó por último.

