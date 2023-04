Sin guardapolvo y fuera del hospital, Juan Pablo Poletti "decidido a jugar" en política

El ahora ex director del Hospital Cullen, tras 30 años de servicio en el nosocomio, Juan Pablo Poletti, confirmó que ha decidido a "jugar en política". Asegura que lo hará por "vocación de servicio, que es lo que me marcó durante casi toda mi vida".

"Pasé por todas la funciones de médico, siempre tuve ganas de ayudar. Después de mucho pensamiento, me surgió la oportunidad a través de distintos lugares, y me decidí por salir de la dirección y dar este pasito, en el hospital había llegado a un techo", confesó el doctor.

Aún sin confirmar el cargo y espacio político que representará en los comicios, sin admitió que su candidatura demandó una difícil decisión. "No es que uno no quiera decirlo, hoy es el primer lunes que no me pongo el guardapolvo para ir al hospital. Les pido que me entiendan, la emoción no es fácil. Me costó mucho tomar la decisión, estoy convencido de lo que hago. No estoy afiliado a ningún partido, soy independiente, lo otro será secundario y complementario, no es lo que a mi me tenga más preocupado, después se sabrá cómo, con quién, cuándo, por dónde ", dijo.

Además, en conferencia de prensa, el ex titular del efector, leyó un tramo de su carta que utilizó como despedida al personal, titulada "Por Siempre Gracias". Aseguró: "Quería que a través de ustedes -los periodistas- se pueda escuchar esto de mi voz".

