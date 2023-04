Crece la inseguridad: tres robos consecutivos en Iturraspe y Gaboto

En la esquina de Iturraspe y Gaboto de la ciudad de Santa Fe, se sucedieron tres robos en menos de 72 horas. La modalidad es la misma, esperan el semáforo y arrebatan pertenencias de los autos o rompen los vidrios para conseguirlas.

Roxana, vecina de la ciudad, fue una de las víctimas y relató a Cadena OH! la horrible situación que tuvo que atravesar.

"Venía de trabajar y venía por autopista. En el semáforo que está por Iturraspe y Gaboto, donde está en teoría la motorizada que no hay nadie, y una escuela municipal, se pone en rojo y frenamos varios autos. Yo veo que dos hombres vienen corriendo y se me cruzan. Pensé que tenía las puertas trabadas así que me quedé tranquila. Pero me rompieron con un adoquín el vidrio del acompañante y se llevaron mi cartera. Fueron más rápidos que yo. Eran las cinco menos veinte de la tarde, había gente, bastantes autos, no estaba sola. Me quedé congelada", explicó en diálogo con Hugo Isaak.

"Después me enteré que la noche anterior hubo un intento de robo y hoy también. Es increíble. Pero no es todo, con el adoquín me golperaron el brazo derecho, me rasparon el brazo izquierdo y la parte del abdomen. Si eso me llega a pegar en la cabeza no estaría hablando acá, me matan", replicó.

Según la entrevistada, no sólo son más rápidos, sino que también se manejan con total impunidad.

"Salieron corriendo, me da el semáforo y empecé a tocar bocina porque vi que la policía estaba más adelante y entonces frené. Un auto que estaba atras mío vio lo que pasó e informó para dónde salieron corriendo las personas. Me robaron todo, documentos míos, de mis hijos, poco efectivo, pero cosas de valor sentimental. Sé que no lo voy a poder recuperar... Me puse a pensar qué más tenía, los lentes para trabajar, los lentes de sol, ahora no puedo ver".

"Va a seguir pasando, porque de acá hasta que se arme la comisaría ahí, va a pasar mucho tiempo y no ponen un móvil en esa esquina. Si saben que ahí son los ataques, por qué no toman las medidas, me pregunto. Ojalá que no siga pasando, que no se llegue al extremo de una muerte", dijo por último.

Escuchar también audio completo: