Néstor Gorosito: "Tengo sensaciones de impotencia"

Cuando parecía que Colón se sacaba la mufa de local, el buen presente de Talleres, además del quedo en el complemento, se lo impidió. Un 2-2 que mostró las dos caras: un primer tiempo arrollador y un segundo donde sufrió y lo pagó caro. En conferencia de prensa, el DT Néstor Pipo Gorosito dejó su conclusión, haciendo foco en el penal que el árbitro Sebastián Martínez desestimó, pese a ir a verlo al VAR.

"Tengo sensaciones de impotencia. Debíamos 3-0 en el primer tiempo y me gustaría saber por qué no cobró penal. Nos viene pasando seguido. sinceramente no sé. Fue el mejor primer tiempo desde que estamos. En el segundo tuvimos para liquidarlo. Luego ellos levantaron un poco y con la expulsión de Gian (Nardelli) encontraron el empate", exclamó.

Asimismo, recalcó: "Es importante la jerarquía de Talleres, pero con el 3-0 se terminaba el partido. El primer tiempo fue muy bueno. Se vio lo que se hace en la semana y se pudo concretar. En este momento uno tiene mucha rabia, pero hay que seguir trabajando y mejorando. Yéndonos 3-0 en el primer tiempo ante Talleres hubiera sido muy bueno. Después, desgraciadamente terminamos empatando un partido que pudimos terminar en el primer tiempo".

Respecto a los cambios, Gorosito argumentó: "Lo vimos cansado a (Andrew) Teuten. Entonces buscamos primero con (Joaquín) Ibáñez y adelantamos a Juancito (Juan Pablo Álvarez). Luego metimos a (Stéfano Moreyra) Chicho para equiparar el medio. (Eric) Meza tenía amarilla y preferimos poner a Lucas (Acevedo) luego de la expulsión y retrasar a Chicho. Lamentablemente el gol viene por ahí".

Pipo Gorosito se fue molesto por la acción del penal que el árbitro no le cobró a Colón.

Pipo Gorosito se fue molesto por la acción del penal que el árbitro no le cobró a Colón.

Pero volvió a lo del inicio: "Un 3-0 hubiera sido lapidario en un primer tiempo, pero el 2-1 de ellos fue clave, porque estaban manejando la pelota. Igual, creo que llegó muy solo el que definió".

Respecto al presente de Baldomero Perlaza y Ramón Ábila, esgrimió: "Perla está muchísimo mejor y nos da agresividad, además de buen juego. Algo que no se veía cuando llegamos. Y Ramón es eso, es gol y lo vamos viendo mejor y se está sintiendo mejor. A mi entender, van en levantada".

Se lo consultó el DT sabalero sobre la falta de respuestas desde el banco y prefirió ser cauto: "Somos los que estamos y debemos tratar de sacar esto adelante. De a poco el equipo va mejorando. No puedo hablar mal de nadie por respeto".

Pensando en Platense, expuso: "Veremos como evoluciona Rafa (Delgado), que sigue sintiendo una molestia, al igual que Jorge (Benítez). Sabiendo el ritmo de este partido, no iba a ser bueno para su lesión que entre. Es complicado también, porque con su zurda nos hubiera dado un tiempo más con la pelota. Pero eso en la teoría, porque después en la práctica no se sabe".

En el final, reveló que por ahora no hay gestiones para sumar un reemplazo ante la lesión de Agustín Arcando: "No hablé con los dirigentes sobre la lesión. Traer a alguien no es fácil con el torneo empezado. Sinceramente no lo hablamos".