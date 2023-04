El repudiable comentario transfóbico de Alex Caniggia contra Lizy Tagliani y Flor de la V

En las últimas horas, Alex Caniggia publicó un comentario transfóbico contra Florencia de la V y Lizy Tagliani, algo que inmediatamente causó repudio en las redes sociales y en sus millones de seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el conductor de Los desconocidos de siempre (El Trece) se tomó a chiste la semana de pascuas para tocar un tema delicado, y escribió: "Ofertón de pascua. Con la compra de estas 2 conejitas, te llevás 4 huevos de regalo".

Como todo humor tiene su límite, los usuarios en las redes sociales no se lo perdonaron y fueron los primeros en comenzar a expresarse públicamente.

"Alex Caniggia es el típico personaje que debe creer que el humor no tiene límite, pero sí los tiene. Los genitales de las personas trans no son tu diversión, deberías buscar los que te hacen falta a vos", publicó @gonzacarranzaa en su cuenta de Twitter.

"No entiendo como la gente elige darle de comer a Alex Caniggia", "Siempre fue nefasto, pero solo veo que la gente lo aplaude", "Me parece un pelotudo... y ustedes los que dicen que Lizy también hace chistes, es ella. No habilita a otros a burlarse de su cuerpo. En el caso de Flor, ya dijo mil veces que le molesta este tipo de 'chistes'", fueron algunos de los comentarios.

Por el momento, Florencia de la V y Lizy Tagliani no opinaron sobre su comentario desafortunado. ¿Dirán algo al respecto o tomarán la decisión de dejarlo pasar?

Fuente: Exitoina