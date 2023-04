Juliana Díaz hizo explosivas declaraciones sobre Gran Hermano

Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), lanzó explosivas declaraciones sobre el reality y apuntó contra la producción: "Hay cosas que no son tan espontáneas como uno cree".

La única expulsada de Gran Hermano 2022 hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y aseguró que la producción del reality la guionó en algunas oportunidades.

"Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia y mis cosas. Obviamente que hay muchas cosas que yo me guardo por respeto. Pero bueno, no puedo decir más nada. No me molestó ni me dolió la expulsión. La psicóloga me dijo que llore si tenía ganas y yo le dije 'no tengo ganas de llorar'", expresó Juliana, dando a entender que todo estaba arreglado y le pidieron que se hiciera la sorprendida por la expulsión de la casa.

"Cuando nosotros grabamos el video para los finalistas, la misma producción eligió gente para que mande mensajes picantes. Yo tuve que mandar mensajes picantes igual que Coti y que Martina. Hay cosas que son parte del show que no son tan espontáneas como uno cree", reveló picante la santafecina.

Qué dijo Alfa tras los dichos de Juliana sobre Gran Hermano

Al ver estos fragmentos que compartió Nahuel Saa, conocido en la red como @LaCritiok, de Juliana Díaz hablando sobre Gran Hermano, Walter Alfa Santiago la cruzó.

"Así que la carita de sorpresa era actuada? ¡Andá! ¡Te expulsaron y ya!", disparó filoso el hombre de 60 años al ver el video de su excompañera.

