Ariel Michaloutsos: "Se está realizando un trabajo muy grande que tiene que trascender a las personas de turno"

Luego, comentó el trabajo en conjunto con Mauricio Larriera: "El entrenador tiene que decir el perfil del jugador que necesita y nosotros brindarles los nombres. No debemos inmiscuirnos en cuestiones tácticas ni técnicas, pero sí debemos cuidar los intereses de la institución a corto, mediano y largo plazo para que todo sea superador. El club no debe dar ningún paso sin antes hablar con el entrenador".

Sobre los mercados de pases, aclaró: "Tienen que ser interesantes e importantes. Debemos comprar jugadores que necesitamos. En el último buscábamos jugadores de jerarquía que cubran determinadas posiciones. No me gustan los mercados multitudinarios, no hay que gastar dinero, hay que invertir. Es lo que intentamos hacer este mercado y se vio, no son gastos son inversiones".

"Es un proceso, a medida que sigamos por este camino todo irá para mejor. Estoy conforme con los jugadores que han llegado. Siempre habrá cuestiones por mejorar pero se vio un cambio de pensamiento. No se puede armar de un día para otro", aclaró.

Sobre el final, destacó: " Las decisiones deben ser institucionales, que deben trascender a las personas de turno".