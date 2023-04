José Bonacci: "Libertad Avanza puede ser la primera fuerza en la Legislatura provincial"

El líder del partido Unite, José Bonacci, se refirió a la actualidad política santafesina y al proceso electoral. El político, que en 2022 se unió a las filas de Javier Milei y este año está apuntalando su candidatura y su armado en la provincia, realizó contundentes declaraciones sobre la dirigencia política y la posibilidad de que Libertad Avanza sea la primera fuerza de la Legislatura y la segunda en la provincia.

"No le temen a Milei, le temen a la gente que se avivó. A que la gente se está dando cuenta que el gobernador está desnudo, a que por fín, a diferencia del 2001, la gente está en un hartazgo absoluto. Ven a alguien que los representa, que los interpreta y que no transige", comentó en relación a quien es su candidato a presidente.

El entrevistado observa una disconformidad generalizada que encarna en la juventud pero que ya está dando alcance a otras generaciones.

"Desde hace un par de semanas para el segundo puesto a candidato provincial tenemos muchos postulantes. Tal vez falte un perfil similar al de Milei. Estamos en una provincia de peronistas, radicales, socialistas, pero todos somos demócratas progresistas. Por ahí lo que falta es un perfil similar o disruptivo para cargos ejecutivos de la provincia", reflexionó.

"Pero no es sólo a nosotros. Los otros partidos tienen dificultades para presentar candidatos. Esto se suma que nuestra forma de hacer política está destruida. Hay gente valiosa, pero no necesariamente es conocida. Hoy la clase política está en franca extinción, fundamentalmente en la provincia. No hay cuadros políticos y los que hay no son acompañados".

En relación a la estructura provincial de la Libertad Avanza, Bonacci afirmó que Javier Milei y Amalia Granata pudieron llevar a un acuerdo y que ella encabezará la lista de diputados provinciales. Otra de las candidatas fuertes es Romina Diez.

Para poder lograr darse a conocer y crecer en votos, el referente admitió que "renuncia a los inventos" y que hay que apostar por gente que cumpla el objetivo de hacer un cambio de época, que esté completamente comprometida.

"Tratamos de poner en entredicho a la democracia durante 20 años, enfrentándola a un espejo para que se vean sus defectos. No somos antidemocráticos, pero no queremos que se viva del esfuerzo de los demás. Hoy que creemos que el objetivo se ha logrado, tenemos que poner a gente con un toque de locura, de compromiso, de intransigencia que es necesario para cambiar las cosas, como Milei", afirmó.

