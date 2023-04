Para Wado de Pedro, en el gobierno “hay funcionarios que no funcionan”

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, afirmó en las últimas horas que en el Gobierno Nacional todavía "hay funcionarios que no funcionan”.

Al poco tiempo de haberse concretado la renuncia del jefe de Asesores, Antonio Aracre, Wado de Pedro consideró: "Nuestro Gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve actitud y que no se están haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, por supuesto que tienen algún tipo de desesperanza".

Asimismo, el funcionario nacional manifestó: “A esos argentinos desesperanzados les vamos a ofrecer unas PASO, una alternativa en esta elección, para recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor y de Cristina (Kirchner)”.

Por último, el referente cristinista argumentó: "Lo que entendemos que tiene que cumplir la política, que es la política como herramienta de transformación, y no como herramienta de confort personal”.