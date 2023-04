"Una copita o dos al día": los efectos del alcohol en el sistema cardiovascular

Es conocido el dicho de que una copita o dos de vino al día hace bien al organismo. La frase tiene ya unos cuantos años y tiene un origen histórico concreto, que ya no se sustenta en la realidad.

Romina Maur, médica cardióloga, explicó en Cadena OH! que el dicho surgió en los años de 1980, a partir de un fenómeno que se conoció como la "paradoja francesa".

"En la región donde se produce borgoña en Francia, tenían malos hábitos alimenticios pero mejor calidad de vida en términos cardiovasculares. Encontraron que tenían un consumo moderado de alcohol. Comían mal pero les iba bien porque tomaban vino. Se estudió y se le atribuyeron propiedades a un elemento de la piel de la uva, que es una sustancia antioxidante que se llama resveratrol", detalló.

"Pero pasa que la ciencia encuentra sustancias que después cuando las testea en grandes poblaciones no dan resultados. Desde los '80 hasta acá, pasó tiempo y se hicieron estudios con un sustento más fuerte. Se planteó que no sólo no se puede recomendar el alcohol sino que no hay niguna medida de alcohol que sea beneficiosa. Hay una escala de daño, los aumentos de trigliceridos, las arritmias y en casos extremos de miocardiopatías alcohólicas",

Al respecto, Maur afirmó que "un profesional de la salud no puede recomendar un tóxico. El alcohol tiene siempre dosis tóxicas, por eso se plantea el alcohol cero al volante, porque cuando aparece en sangre es tóxico. Es como que diga, fumá tres puchos que no es nada o consumí un poquito de cocaína. Pero además, el acohol es una sustancia de adicción a dosis tóxicas. Es tan perjudicial para los hombres como para las mujeres", aclaró.

"La ciencia va teniendo cada vez mejores herramientas y sustentos analíticos, y se avanza. Se van viendo y buscando estudios y maneras de analizar una hipótesis de manera más contundente y más segura. El alcohol no es beneficioso en términos cardiovasculares", dijo por último.

