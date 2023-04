¿Qué dijo el intendente de Avellaneda sobre el parque nacional Jaaukanigas?

La iniciativa del gobierno provincial para crear un parque nacional en 9000 hectáreas del sitio Ramsar Jaaukanigás ha generado un intenso debate en la opinión pública.

La idea ha dividido a la sociedad y ha generado tensiones en los productores agropecuarios y entidades del campo del departamento General Obligado, quienes se oponen a la posibilidad de que se cree un parque nacional, y han expresado sus críticas por la falta de participación de todos los actores involucrados en el proceso.

Según Braidot, ha sido aprobado en la Comisión de Diputados, pero él cree que no se ha seguido el camino adecuado para involucrar a todos los actores interesados. «Aunque ha habido instancias de participación, el proceso no ha sido generalizado para todos los involucrados, lo que ha llevado a un aumento del debate sobre el caso», manifestó.

El intendente de Avellaneda afirma que el rechazo no es al parque en sí, sino a la forma en que se ha presentado el proyecto y el porqué del apuro en hacerlo. «En particular, los sectores productivos del norte sienten que no han tenido suficiente participación en el proceso y que no se ha dado espacio a todas las voces interesadas», declaró.

A pesar de estos problemas, el intendente cree que la situación es en última instancia favorable, ya que ha permitido un debate más amplio sobre lo que el gobierno provincial tiene pensado y sobre lo que la región quiere para el espacio en cuestión. Braidot piensa que un buen diálogo y un proceso adecuado de participación pueden llevar a una solución que beneficie a todos.

Reunión en Diputados

Sobre la reunión en la Comisión de presupuesto de la cámara en dónde se discutió el tema en cuestión. El intendente de Avellaneda dijo que, «Fue un diálogo respetuoso y constructivo en el que se escucharon todas las opiniones. La decisión final estará en manos de los diputados, pero espero que se siga escuchando a todas las partes interesadas», agregó.

Finalmente, Braidot cree que se necesitaba un debate más amplio antes de avanzar, pero está contento de que ahora se estén escuchando todas las voces. «En última instancia, lo que importa es que se llegue a una solución que sea beneficiosa para toda la región, ya que se trata de un recurso natural invaluable», finalizó.