Tras cumplirse la suspensión, la fiscal Ferraro no se reintegró al MPA

Este lunes la fiscal Cristina Ferraro cumplió con los cinco meses de suspensión que le dio la Legislatura, pero no se reintegró al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Existe un pedido formal a la flamante fiscal general, María Cecilia Vranicich para que Ferraro no retome sus funciones. Desde el MPA aún no se expresaron al respecto.

Ferraro está procesada por encubrimiento agravado y abuso de autoridad en la causa Oldani, donde debía investigar el homicidio del financista y permitió que se produzcan una serie de irregularidades en la escena del crimen. La fiscal fue suspendida por la Legislatura el 24 de noviembre del año pasado y la sanción fue por un plazo de cinco meses y sin goce de haberes.

Esa pena se cumplió este lunes, sin embargo, Ferraro no se presentó en el MPA. El diputado Leandro Busatto, quien fue el miembro acusador de la comisión de Acuerdos de la Legislatura en el proceso disciplinario contra Ferraro, solicitó formalmente a la fiscal General, María Laura Vranicich, que evite que la fiscal Cristina Ferraro, procesada por la justicia federal, retome sus funciones y esté a cargo de otras investigaciones.

"Ferraro estuvo a cargo de la investigación por el homicidio de Hugo Oldani. De la escena del crimen desaparecieron un millón de dólares y tres millones de pesos, entre otras irregularidades. Por eso fue procesada por los delitos de encubrimiento agravado y abuso de autoridad", argumentó el legislador del PJ en sus redes sociales.

En la nota que el diputado presentó a Vranicich argumentó que los delitos por los que la fiscal se encuentra procesada "fueron cometidos en ejercicio de sus funciones, por lo que es palmariamente incompatible que continúe ejerciendo la persecución penal".