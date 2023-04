La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) desactivó la medida de fuerza anunciada para los próximos días ante la falta de fondos provenientes de Nación, tras el depósito de los subsidios correspondientes a febrero.

Pese a esto, los empresarios consideran que el conflicto simplemente se postergó unos días, debido a que la semana que viene deberían llegar los subsidios de marzo y abril, teniendo en cuenta que los que arribaron este lunes corresponden al mes de febrero.

Gerardo Ingaramo, presidente de Fatap, adelantó que, si no llegan los recursos, los sueldos se pagaran sin reconocer el acuerdo paritario del 29,5%. Ante esta situación, podría haber medidas de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el fin de semana.

"Este jueves tenemos audiencia a las 12, y veremos. Si el gobierno propone fecha de pago, puede haber una instancia de negociación; si no, se va a complicar", dijo Ingaramo a este multimedio.

Acerca de la audiencia, Ingaramo manifestó no entender "la desidia de esta gente, porque están pagando fuera de término montos comprometidos dentro del presupuesto".

"El ministro dijo que iban a estar los fondos y no sabemos por qué se demoran tanto, argumentan que no tienen plata pero al AMBA le pusieron 25 mil millones. No soy optimista pero quiero serlo, pedimos los fondos previstos, no pedimos más", indicó el presidente de Fatap.