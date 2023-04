Un árbol se cayó sobre un utilitario y los ocupantes se salvaron de milagro

Un fuerte susto vivieron dos hombres que viajaban en un auto mientras trabajaban haciendo repartos cuando un árbol cayó encima del vehículo y destrozó prácticamente todo el frente, mientras los ocupantes se salvaron de milagro. Personal de Bomberos, Defensa Civil y el Sies trabajaba en el lugar.

"Yo iba por Suipacha y antes de llegar a San Jun veo que este árbol se cae encima del vehículo y en un segundo tuve el reflejo de poder evitarlo. Como aceleré no se me cayó en la parte de adelante", contó el conductor del rodado, todavía conmocionado por lo sucedido y relató que el árbol quedó a medio metro de él y su acompañante.

"Fue bastante shockeante la situación pero por suerte pude salir", siguió el hombre, que insistió: "Fue un segundo en el que pude salvar a mi compañero y a mí de la muerte".

Por último, el muchacho, que seguía consternado, explicó que por su trabajo maneja dinero todo el día y no se siente seguro en las calles de la ciudad. "No me quiero meter en política, pero uno no está conforme con estas situaciones de las calles, están llenas de pozos. Yo hago repartos y manejo plata todo el día y no hay policías. Los policías nos piden la documentación a nosotros pero no están para lo que tienen que estar".

Por su parte, el titular de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, explicó que se aplicó el protocolo correspondiente para este tipo de casos, que establece la intervención de bomberos para liberar a las personas atrapadas.