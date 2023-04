Mario Wainfeld: "Es demasiado vivir añorando pasado. Hay que iluminar futuro"

Se presentó en la ciudad el libro 'Perón y la Defensa Nacional' con la participación especial del periodista y escritor Mario Wainfeld quien estuvo acompañado por el precandidato a concejal del Frente de Todos, Juan Giani. La presentación se llevó acabo en el auditorio colmado de Radio Nacional Rosario Roberto Fontanarrosa

Wainfeld destacó "El Peronismo vino a crear un orden. Un orden que creía Néstor Kirchner. Un orden que la mayoría de la gente merecía y queria. Y es función del Estado; la República y de todo lo que produce la política darle esa vida común. Esa vida que consiste en que los argentinos quieren que sus hijos se eduquen, eso que aquí naturalizamos y no es común en el planeta y la región, ser amigables con la personas que llegan; invitar a comer; vestirse bien; etc” Además agregó: "En todo esto, hay una capacidad de lo que ahora llamamos narrativa o relato. Porque no hay una visión del mundo sin ideología, y no hay ideología sin un relato"

El filósofo, escritor y precandidato a concejal de Rosario, Juan Giani, manifestó "Perón tiene una manera militar de pensar la política, combina los textos de Perón militar con textos de doctrina, como comunidad organizada y algunos textos sobre el mensaje de Perón a los pueblos del mundo en 1972. Perón elige la frase 'la política como la guerra, es una lucha entre dos voluntades contrapuestas'. Nuestra oferta política, ¿es 'nosotros o ellos' o es una oferta política en la que vamos a intentar proponer una idea de comunidad?". Giani además es autor de un capítulo del libro 'Perón y la Defensa Nacional'

También expusieron la concejala de Rosario Norma López y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Sergio Rossi, quienes participaron como autores de dos capítulos de la obra. Formó parte también la compiladora del libro y secretaria de Extensión y Comunicación de la Universidad de la Defensa, Claudia Decándido. Y asistió el presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez.