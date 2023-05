La Red de Personas Viviendo con VIH apoyó al músico acusado de contagio

En las últimas semanas salió a la luz una denuncia contra un músico santafesino que fue acusado por dos personas, ex parejas de él, de haberles contagiado Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

La Justicia entendió que había riesgos procesales por la alta pena en expectativa (efectiva, de 3 a 15 años) y la posibilidad de que interfiera en la marcha de la causa, por lo que se dispuso la prisión preventiva. Durante la audiencia de medidas cautelares desarrollada, el imputado hizo uso de la palabra para pedir disculpas a las víctimas, a las familias y los amigos.

La Red de Argentina de Personas viviendo con VIH se hizo presente en Santa Fe para apoyar a F.A.R, de 42 años, acusado del delito. El presidente del organismo, Roberto Durán, afirmó que "si esto avanza va a sentar un precedente muy grave en Argentina".

"Estamos en Santa Fe muy preocupados por el caso de la persona que hoy está detenida por una acusación de haber transmitido VIH a dos personas. Somos 140 mil personas que sabemos que tenemos VIH, se estima que hay un 35 por ciento más que no sabe. Esto puede provocar una ola de denuncias de unos contra otros, no se puede comprobar quién transmitió VIH a quién", explicó en vivo en los estudios de Cadena OH!

El entrevistado vive en Pérez, y su mandato al frente de la Red dura dos años. Tiene 61 años y aseguró que es un "desafío" para la ciencia que haya personas de su edad enfermas.

"El 34 por ciento de los diagnósticos en Argentina son tardíos. Estuve un año recuperándome, y salí a la vida. En mi caso no lo sufrí, pero existe la discriminación, especialmente en el ámbito laboral. Por eso el 85 o 90 de las personas que tienen VIH no tienen trabajo formal, está prohibido hacer el examen de VIH en los estudios para ingresar a un trabajo, pero se hacen igual", explicó.

"El común de las personas piensan que vivimos enfermos, pero es un control al año, como todo el mundo. La medicina avanzó muchísimo, en el año 1999 tomaba 31 pastillas y ahora tomo una sola. Lo que no avanzó es la sociedad, estamos 40 años atrás todavía".

Respecto a las denunciantes, Durán fue muy claro y afirmó "no estar hablando en contra de ellas, son pares nuestros y estamos a disposición de ellas. Pero siempre se depende del tipo de relación que uno tenga, es la persona la que decide cuidarse. Legalmente no hay obligación de usar preservativo".

A la conversación se sumó el Doctor Gustavo Durando, abogado del acusado, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). Apuntó, sobre todo, a los procedimientos legales llevados adelante para conseguir la libertad de F.A.R y no al hecho en sí.

"Mi defendido está con el dictado de una prisión preventiva a los efectos de investigar un hecho concreto imputado por el fiscal Omar de Pedro, que tendría que ver con el contagio doloso de una enfermedad contagiosa incurable. Entendemos que la preventiva no corresponde, que la jueza Rosana Carrara se ha excedido. Si bien la investigación debe continuar porque así lo establece la ley, creemos que puede perfectamente estar en libertad con restricciones hasta que finalice la investigación. Se recurrió, se apeló y estamos esperando resolución", explicó en diálogo con Hugo Isaak.

"En el caso de la cautelar no hicimos mención al hecho, porque justamente está en investigación. En una medida cautelar se tienen que dar una serie de requisitos, uno de los más importantes es el llamado riesgo procesal, es decir, que se realicen acciones tendientes a dificultar la investigación; en este caso no hay riesgo de fuga, pero la jueza entendió que había riesgo de entorpecer la investigación. Por ejemplo, comunicándose con las posibles víctimas del hecho, pero no creemos que sea así porque ellas no tienen vínculo actual con mi defendido", aclaró.

Al respecto, Durán expresó que la Red de Personas viviendo con VIH está a disposición del abogado y asistirá en el juicio de ser necesario.

"Se está mencionando a la ley 27675 que es la ley Nacional de Sida. En sus artículos habla de la no criminalización de la patología. Deberían involucrarse los legisladores nacionales, al menos en declaraciones. Todos los de Santa Fe votaron a favor de esta ley", apuntó el presidente de la Red.

Por último, volvió a remarcar su disposición para con las denunciantes y afirmó que "mañana pueden denunciarlas a ellas también, su vida sexual continuará".

