Rossi en el Senado: "Si no se desarma el partido judicial es imposible gobernar"

El Jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, fue al Senado de la Nación y expuso su informe de gestión. Entre las cuestiones más destacadas, Rossi recalcó que "si no se desarma el partido judicial es imposible gobernar", en clara alusión al fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan y en Tucumán.

"El partido judicial persigue a dirigentes políticos en la Argentina", dijo, y advirtió que en algún momento hay que desarmar este poder porque de lo contrario es imposible gobernar.

"En la Argentina hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática pero condiciona la vida democrática de los argentinos", declaró Rossi.

El funcionario denunció que "el partido judicial se mete en la autonomía de las provincias", en alusión a las resoluciones del máximo tribunal que suspendieron las elecciones a Gobernador y vice en Tucumán y San Juan.

"En algún momento, no creo que tenga que faltar mucho, quienes sean nuestros candidatos deberán comprender que no solo tienen que ganar elecciones sino que hay que desarmar este poder", señaló.

En una exposición de media hora ante un recinto en el que no estuvo presente la mitad de los senadores, Rossi definió al que llamó "partido judicial" como "una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del funcionamiento del Poder Judicial y actúan como partido. No imparten justicia, no están imbuidos de derechos, sino que persiguen otros objetivos".

"Los miembros de la Corte son parte de ese partido judicial sin ninguna duda", destacó el jefe de Gabinete.