El Papa Francisco se enojó con una mujer que le pidió una bendición para su perro

El Papa volvió a criticar a las personas que tratan a sus perros y gatos como hijos. En este caso, el Sumo Pontífice no ocultó su disgusto con una mujer que le pidió darle la bendición a su perro.

El papa Francisco reconoció que perdió la paciencia con una mujer que durante una audiencia general le pidió la bendición para “su hijo” y que resultó ser su perro, que estaba escondido en su bolso. “Señora, muchos niños sufren hambre y usted está con el perrito...”, respondió el Papa al pedido de la mujer.

El papa Francisco contó algunas de las anécdotas que vivió con mujeres que tratan a sus perros como si fueran hijos durante su participación en el foro Estados Generales de la natalidad, una iniciativa organizada en Italia por el Foro de las Asociaciones Familiares, en la que también ha participado la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

A principio del año pasado, el Papa había criticado que las parejas no decidan tener hijo y, en su lugar, prefieren tener perros y gatos.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”, había comentado el papa Francisco en la primera audiencia general del año pasado llevada a cabo en el Vaticano.

En el encuentro, Francisco lamentó que traer niños al mundo “se percibiera como una carga sobre las familias” y esto “desgraciadamente, condiciona la mentalidad de las jóvenes generaciones, que crecen en la incertidumbre, cuando no en la desilusión y el miedo”. Por lo cual, el Papa pidió políticas “con visión de futuro” para aumentar la tasa de natalidad en Europa. Al tiempo, sostuvo que las mujeres están “aplastadas por la carga de cuidar” y que se las obliga a elegir entre su maternidad y su carrera profesional.

En ese sentido, el Papa profundizó sobre el tema y aseguró: “Son las que más sufren, las mujeres jóvenes, a menudo obligadas a elegir entre la carrera profesional y la maternidad, o aplastadas por la carga de cuidar de sus familias, sobre todo en presencia de ancianos frágiles y personas dependientes”.