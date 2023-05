Sebastián Méndez: "Me sobran fuerzas para seguir"

Unión recibió un nuevo mazazo este lunes por la tarde al perder en Santa Fe ante Sarmiento 2-0. Una situación que sigue en caída y, pese a los cambios, todavía el DT Sebastián Méndez no le pudo encontrar la vuelta. El equipo luce desmoralizado y todo plan previo se derrumba con cada golpe. En conferencia de prensa, Gallego hizo una reflexión brutal.

"Tengo fuerzas para seguir siempre. Hay que trabajar, pero los errores se pagan. Esto se vuelve terrible y la sensación es fea. Hay que tener vergüenza deportiva. Hay impotencia, pero hay que levantarse. Ya pensar en el próximo partido. No hay mucho más que eso", apuntó.

Respecto al escenario, fue al hueso: "Ya probamos bastante. Jugaron casi todos. Solo falta Gastón Comas. Encontramos un equipo que necesita trabajo, pero estamos últimos. Hay que seguir trabajando y seguramente probaremos otro sistema, tratando de defender mejor. No creo que el dibujo sea el problema. En esto igual no me eximo de responsabilidades".

"Me preocupa que salimos bien y ante el primer pelotazo ligamos un gol. Es repetido y eso me preocupa, y mucho. Nos pasó el otro día con Almagro. Cuando hay tantos errores es complicado. Pero lo que haya que hablar lo haré en la intimidad. El responsable soy yo y no voy a poner a otro. Ni hablar cómo juega el equipo. Lo más fácil es buscar culpables", expuso el técnico.

Sobre si pensó en dar un paso al costado, fue contundente: "Estuve un año sin trabajar por motivos personales. Después de lo que vivé tengo fuerzas para todo. Para dar la cara ante todo. Esto es fútbol. Cuando hay cosas que golpean demasiado, no le tenés miedo a nada. Soy el responsable y me da vergüenza deportiva y voy a seguir. Lo más simple es rendirse y no lo veo así, hasta que vea que los jugadores respondan. Le tengo miedo a otras cosas y no a jugar al fútbol. Es un momento complicado por la gente. Me duele mucho escucha tiros y escopetas. Fui hincha como cualquiera y la pasión poo este deporte me movió siempre. Como jugador fui mediocre, de medio pelo, pero siempre pensando en levantarse. No existe otra manera o no la conozco. Fuerzas voy a tener siempre. Fuerzas me sobran. Si pudiera transmitir mi pasión a todos, sería genial, pero evidentemente no estamos llegando porque sino las cosas serían de otra manera".

"Jamás voy a hablar mal de un jugador o el plantel. Si tengo que charlar algo, lo hago en la intimidad y no es este el mejor lugar (en conferencia). Quizás no me gusta usar la palabra código, porque código hay entre los que roban. Los muchachos necesitan confianza, porque están mal. No se puede jugar anímicamente así. No supimos jugar el partido ante este rival", narró.

En el final, reconoció: "El 95% de la población quiere ser futbolista. El que tiene la chance de jugar es un privilegiado. Esto es pasional y te toca pasar momentos buenos y malos. Todavía me pasa que quiero jugar 10 minutos y eso que me retire en 2009. No hay una profesión mas bonita que esta. No pasa por no querer hacer las cosas, sino que estamos bloqueados anímicamente. Se sale ganando, pero hay que hacer los méritos y no lo hicimos, algo que sí hizo Sarmiento. A mí no me enojan las criticas salvo que sean con insultos. Desde el año 94 que empecé a jugar siempre fui así. Lo único que no quiero es que alguien salga lastimado, porque es una locura. Cuando se pasa es barrera es demencial y no conduce a nadie. Entiendo el enojo de la gente".

Con info de UNO Santa Fe