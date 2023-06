Juan Zuculini, el árbitro más joven del país: "Te tiene que gustar y hay que tener carácter"

Juan Zuculini Aviano tiene 13 años, es de Villa Eloísa, y se convirtió en el árbitro de fútbol más joven del país.

"Él empezó jugando de pequeño, no le gustaba mucho el fútbol. A los 6 o 7 años me pidió que le haga unas tarjetas y se compró un silbato de juguete. Iba con sus compañeros a la canchita, empezó como un juego. El año pasado un delegado de la Liga consultó si Juan podía estudiar en la Liga Cañadiense. Empezó a ir a las clases y el 3 de junio lo invitaron a su debut oficial en Cañada de Gómez, fue su primer partido oficial", comentó Eleonora su mamá.

Por su parte, Emilio Robledo, instructor de árbitros, afirmó que fue una noticia importante y que apenas se enteraron quisieron entrar en contacto con el pequeño. "A Eleonora queremos felicitarla por el apoyo que le brinda a tu hijo. No es fácil a esa corta edad sentir esa vocación, en Juan es clara. Espero tener la posibilidad de conocer a Juan y charlar con él, se necesitan muchos árbitro con vocación".

"No pensé que iba a tener esta reprecusión, se ve que es por la edad. Pero siempre tiene ganas de ir, lo hace con muchas ganas. No hay árbitros en la familia ni tampoco somos futboleros", replicó la entrevistada en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Apoyarlo continuamente es de lo más importante, es una profesión muy difícil de entender, por la hinchada, por la gente, más allá de los errores que se comente. Dirigir se aprende dirigiendo, no tenemos chances de preparar un partido, no se sabe lo que puede pasar. Él es muy chico pero seguro tendrá una preparación psicológica en todo el camino", reflexionó el entrenador de la Liga Galvense.

Por su parte, un respetuoso y alegre Juan, agradeció por los saludos y afirmó que "es una responsabilidad grande, pero para mí es una diversión. Lo hago con responsabilidad porque me gusta y estoy contento por lo que hago".

"Estoy intentando ayudar a los árbitros, siempre se aprende en esto permanentemente. Lo más importante que debe tener un árbitro es sentir la pasión por el arbitraje, después lo demás se aprende. Tengo un regalo para darte", le comentó Emilio Robledo.

"Sí, te tiene que gustar y también hay que tener caracter. Arranqué en el 2017 y 2018, nunca me gustó jugar al fútbol. Me compré un silbato, mi mamá me hizo las tarjetas de goma eva, así empecé. Mi árbitro favorito es Néstor Pitana, que tuve la suerte de conocerlo. Me sorprende, de la nada me mandaron mensajes un montón de periodistas, no pensé que iba a circular por todo el país la información. Contento porque puedo conocer gente nueva y aprender", dijo por último.

Escuchar también audio completo: