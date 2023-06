Méndez respecto al empate frente a Newell's: "Evidentemente el punto sirve. Necesitábamos el empate"

Este lunes, Newell's y Unión empataron 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa por la 20ma fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Pablo Echavarría.

Leer también Newell's y Unión igualaron 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa

El Tatengue rescató un punto importante de visitante para seguir sumando puntos y escaparle del descenso. "Evidentemente el punto sirve. Necesitábamos el empate" aseveró el técnico de Unión Sebastián Méndez en conferencia de prensa.

El Rojiblanco sabía que era importante no perder en un estadio como el Marcelo Bielsa donde el local se hace muy fuerte. Respecto a esta fortaleza de los de Gabriel Heinze, el Gallego puntualizo que "históricamente es una cancha difícil, no es algo de ahora". También hizo alusión a la actitud de los futbolistas: "Cuando un jugador ofrece todo lo que puede dar no se le puede reclamar nada" destacó el entrenador.

Por último, hizo referencia a la posible salida de Santiago Mele en el mercado de pases y, al respecto, apuntó que "entiendo y quiero creer que no se va nadie hasta el final del campeonato" y añadió que "hay que empezar ahora las negociaciones de cara al próximo torneo en el que nos jugamos cosas importantes".