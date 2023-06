Ginés González García fue citado a indagatoria por la causa del Vacunatorio VIP

El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, fue citado a declaración indagatoria para el 10 de julio próximo por la Justicia Federal en el marco de la causa por el Vacunatorio VIP.

El pedido había sido formulado por el fiscal federal Eduardo Taiano y el Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez.

En tanto, por la causa también fueron citados el ex titular del Hospital Posadas, Alberto Maceira, para el 29 de junio; Marcelo Ariel Guille, para el 6 de julio, y por último el ministro para el 10 de este último mes.

Por el vacunatorio promovido por la cartera sanitaria en plena pandemia por coronavirus fueron beneficiados con las dosis el ex presidente Eduardo Duhalde y familia; el periodista Horacio Verbitsky, ministros del actual Gobierno y otras personas. La sospecha es que en algunos casos no correspondía ceder las vacunas ya que los mismos no calificaban como grupos de riesgo.