Mbappé habló su supuesta salida del PSG

Francia está listo para arrancar el recambio generacional luego de la derrota frente a Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. La ventana marzo la inició con victorias frente a Irlanda y Países Bajos en la clasificatoria para la Eurocopa. En el horizonte aparecen los choques contra Gibraltar y Grecia para reanudar el camino hacia la competencia continental y Kylian Mbappé cumplió su deber de capitán al presentarse en la conferencia de prensa junto al entrenador Didier Deschamps.

Apenas se sentó frente al micrófono, la primera pregunta fue respecto al escrito que le envió a los dirigentes del París Saint Germain. “¿Si voy a dejar el PSG? Ya respondí este tema. Dije que mi objetivo es quedarme en el club, es mi única opción en este momento. Estoy listo para volver cuando empiece de nuevo la temporada”, explicó Kiki. Además, agregó con cierta ironía que le sorprendió la repercusión que tuvo la noticia: “No pensé que una carta fuera a matar a nadie ni que yo hubiera ofendido a nadie, no se pueden controlar las reacciones. Pero no me importa”.