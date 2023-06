Continúa el pedido de justicia por Fernando Francovich, el camionero asesinado en Chaco

La familia de Fernando Francovich continúa pidiendo justicia por el asesinato del joven camionero en Concepción del Bermejo, Chaco. Ladrones que querían robar su camión lo asaltaron el 21 de marzo pasado, lo hirieron de muerte y lo persiguieron mientras intentaba escapar.

"Nosotros recién llegamos a nuestra casa en villa Ocampo. Estuvimos en Resisdentencia, en Chaco, por el pedido de justicia para que se esclarezca el caso de mi hijo Fernando Francovich", comentó Mónica Cornialli, mamá del joven asesinado.

"Por suerte pudimos conectarnos con medios locales y nacionales. Coincidió con esta convocatoria por el pedido de justicia por Cecilia, estuvimos presentes. Pasan casos cada vez más feos, no queremos que el caso de Fernando quede atrás. Necesitamos que se esclarezca, que haya justicia, no tenemos la respuesta que necesitamos", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

El objetivo de la familia es que no haya impunidad y que haya justicia. En la investigación, había tres personas detenidas pero una quedó en libertad por una supuesta coartada. Hay otras tres personas, integrantes de la banda, que al día de hoy están prófugas.

"Queremos que caigan todos los responsables, si no están presos, no va a existir nunca la justicia. A Fernando no lo recupero nunca más, necesitamos que los responsables paguen lo que hicieron. Aparte de lo que le habían hecho, lo persiguieron y subieron a la cabina del camión a buscar un arma que los incriminaba. Hirieron a mi hijo de muerte y subieron a la cabina mientras mi hijo moría".

"Nos acompañan familiares, amigos, amigos de Fernando, transportistas, gente que lo quería. Son delitos impunes, que quedan sin resolver, pero no quiero que pase lo mismo con el asesinato de Fernando, no nos merecemos estar destrozados por estos asesinos que actuaron impunemente. En el Chaco hay muchos casos, son aberrantes", dijo por último la entrevistada.

Escuchar también audio completo: