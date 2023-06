Perotti y un mensaje hacia los jóvenes santafesinos: “Atrévanse siempre a hacer lo que sienten"

El gobernador Omar Perotti participó este viernes del cierre del Programa Scholas Ciudadanía, de Scholas Occurrentes, que reunió a más de 300 estudiantes con el objetivo de profundizar sobre las problemáticas de la realidad social que los afecta y comprometerse activamente en la creación de iniciativas que ayuden a superarlas. Allí, los alumnos expusieron el trabajo que desarrollaron sobre la temática que eligieron: la falta de comprensión y escucha de los adultos hacia los jóvenes.

Luego de escuchar las conclusiones en la Universidad Católica de la ciudad de Santa Fe, Perotti felicitó “a quienes organizaron y a quienes asistieron, aún con todas las dudas y las desconfianzas de «dónde nos llevan» y «qué tendremos que hacer»”, y les dijo a los jóvenes: “Atrévanse siempre a hacer lo que sienten. De lo único de lo que uno se arrepiente es de lo que no hizo. Así que inténtenlo siempre”.

El gobernador también se comprometió a participar de la actividad que la Municipalidad de Santa Fe y Scholas Ciudadanía realizarán el próximo 28 de junio en la Estación Belgrano: “ahí vamos a estar junto con Emilio, porque creo que es parte de los mensajes que hay que empezar a cambiar y construir, poder hacer juntos, aunque seamos de distintas fuerzas políticas. Pero hay un llamado concreto de poder generar algo diferente”.

Asimismo, el mandatario provincial reconoció que “los cambios son muy profundos, a nosotros también nos gusta ser escuchados por ustedes, porque esta instancia de escucha es la que se ha roto. La aceleración de la tecnología, los cambios culturales, nadie es el mismo después de la pandemia, por lo cual tenemos que encontrarnos nosotros mismos, y fundamentalmente en lo que pasa en el tema educativo, donde muchos de los que educan creen que educan como ellos fueron educados, y eso está bien”.

Finalmente, Perotti remarcó que “el cambio es tan profundo que necesita de estos encuentros más seguido, y tratar de aprovecharlos. Por eso vamos a acompañar con Emilio, y lo voy invitar al ministro de Educación (Víctor Debloc) para que también los esté escuchando, y que puedan generar hacia adentro de cada una de las escuelas cambios de este tipo”.

Del acto también participaron la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; el arzobispo de la Santa Fe, Sergio Fenoy; y el rector de la UCSF, Martín De Palma, entre otros.

TRANSFORMAR EL DOLOR EN ACCIÓN

Por su parte, la ministra Celia Arena dijo que esto "me parece muy bueno", y remarcó que "ustedes al principio hablaban del dolor y de cómo transforman el dolor en acción. En este caso, algo muy concreto, que se trata de un espacio de escucha y de integración, y fundamentalmente es eso lo que ustedes para mí expresaron", y agregó: "Me queda claro una idea, aunque aquí se habla de equipos profesionales, son personas que tienen herramientas para potenciar lo que pasa en el grupo, en el equipo, y eso ampliándolo es enorme, porque tiene que ver con el poder transformador de las convicciones y del amor que cada uno siente".

En tanto, el presidente de Scholas Occurrentes, José María del Corral, propuso “crear juntos una radio digital donde puedan demorarse en las palabras que realmente les importa; en vez de correr, poder parar. Y a través de podcasts y de otras expresiones producir contenidos para otros jóvenes de Santa Fe y el mundo”.

Por su parte, el intendente Emilio Jatón expresó que "hay que estar agradecidos con lo que está pasando en la ciudad, no todas las ciudades del mundo tienen Scholas y el hecho de encontrarnos, escucharnos, significa mucho, significa más de lo que uno cree; y los espero a todos el 28 de junio en la Estación Belgrano para debatir cualquiera de estos proyectos y llevar a cabo algunos en Santa Fe".

SIN ESCUCHAS NI PALABRAS NO HAY DIÁLOGO

A su turno, el arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, exhortó a los presentes a “no perder la capacidad de expresarse y de decir lo que tienen adentro; no bajen los brazos ni dejen de escuchar. Sin escucha y sin palabras no hay diálogo, y sin diálogo no hay sociedad ni mundo posible. Aunque a veces a los adultos no nos guste escuchar, tenemos que hacerlo, porque es el único camino para entendernos”.

Mientras tanto, el rector de la UCSF, Martín De Palma, señaló que "todos tenemos riquezas para transmitir y para dar, entonces si bien es fundamental la escucha, también en la misma acción y en el encuentro es que se pueden generar espacios de vínculo". En ese sentido, remarcó que "en esos proyectos que ustedes piensan, encontrarse con personas mayores. Todos tenemos algo para dar, y cuando realmente damos ahí es donde nos vamos a encontrar con nuestros pares y también con los mayores. Creo que eso es fundamental, ahí nuestro mundo se abre porque ya no solamente pensamos en nosotros, sino que pensamos también en los demás".

ESCUCHAR A LOS ADOLESCENTES

“Fue emocionante lo que pudimos ver con los chicos, que al principio estaban tímidos, no se animaban a participar, pero hoy y ayer fue emocionante verlos, ellos pudieron expresar sus sentimientos”, dijo Silvana, una de las docentes participantes. “Es importante lo que salió, el tema de la escucha, desde el lugar donde estemos tenemos que escuchar a nuestros adolescentes, que son los que van a construir el futuro y tenemos muchas expectativas en ellos”.

Finalmente, una de las alumnas, Iara, al comentar cómo vivió su experiencia graficó: “Al principio, siendo sincera, no me animaba a venir porque no tenía tantas expectativas. Pero ahora que es el último día me pongo a pensar y la verdad es que fue una experiencia súper linda, no me arrepiento. Y como siempre digo: vida hay solo una, y si sentís que tenés que hacerlo, andá y hacelo. Me sentí escuchada; siento que es un espacio que me hacía mucha falta y que a la mayoría de todos los que estamos acá, nos sentimos escuchados y que, además de la escuela, hay otros lugares donde tampoco podemos sentirnos escuchados. Y acá te abrís y no te juzgan, y eso es una sensación súper linda”.

SCHOLAS OCCURRENTES

Scholas Occurrentes es una organización internacional de derecho pontificio (Vaticano) creada por el Papa Francisco en 2013 para promover desde los jóvenes la cultura del encuentro a partir de una educación que genere sentido. Hoy Scholas reúne a medio millón de instituciones y redes educativas en 190 países a través de programas que construyen ciudadanía desde el deporte, el arte y la tecnología.

Scholas forma parte del grupo asesor de alto nivel de la Meta 4.7 de los ODS, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas y la UNESCO. La meta 4.7 tiene como principal misión acelerar la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación para la Ciudadanía Global en todo el mundo, en sinergia con el Pacto Global para la Educación que promueve el Papa Francisco.