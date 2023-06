Unión no pudo como local y empató frente al Granate

Este sábado, Unión igualó 1 a 1 contra Lanús en el estadio 15 de abril por el partido suspendido de la fecha 14. El árbitro del encuentro fue Fernando Espinoza.

Primer tiempo

Durante la primera etapa, el Tatengue fue el que más intentó y con mucha insistencia y perseverancia logró poner las condiciones frente a su rival. A los 8'PT Mauro Luna Diale tiene una clara situación pero no pudo concretarla. Después, a los 18'PT le anularon un gol a Imanol Machuca por un offside que debió revisar el VAR.

En general, la superioridad futbolística de Unión fue flagrante pero no pudo hacerla figurar en el resultado. El Granate no gravitó y tuvo unos primeros cuarenta y cinco minutos con un nivel bastante pobre. Prácticamente, los visitantes no pasaron la mitad de la cancha ni inquietaron a la defensa del Rojiblanco.

Segundo tiempo

En los primeros quince del segundo tiempo, se percibía cierta inconsistencia en el retroceso del local y parecía que Lanús podía hacer daño de contragolpe si era preciso. Sin embargo, a los 16'ST los de Sebastián Méndez respondieron y se pusieron arriba con el tanto de Machuca tras una buena asistencia de Luna Diale.

Lamentablemente para el Tatengue, no pudo aguantar el resultado y rápidamente Franco Troyansky empató a los 23'ST luego de una serie de desatenciones en la defensa del local. En ese momento, Federico Vera estaba siendo atendido por una molestia física y no había alguien que lo reemplazara en el sector derecho, por lo que el delantero del Granate aprovecho esta ventaja y definió sólo frente al arquero.

Posteriormente, Unión siguió intentando con las conducciones de Luna Diale y Machuca más Kevin Zenón desbordando por la izquierda. Justamente, tras un centro del volante zurdo y una mala salida de Lucas Acosta, Francisco Gerometta tiene una gran chance para colocar el 2 a 1, pero no tuvo tiempo para acomodarla de cabeza.

Finalmente, el partido finalizó 1 a 1 en un empate que no le sirve a ninguno de los dos. Con este resultado, el Tatengue alcanza los 20 puntos y sigue cerca de la zona crítica del descenso. Por su parte, Lanús está quinto con 34 unidades.

En la próxima fecha, Unión recibirá a Independiente y Lanús hará lo propio frente a Talleres.

LOS GOLES

Imanol Machuca a los 61'ST

ARRIBA EL TATENGUE 🔴⚪ Imanol Machuca entró al área, definió y de caño, venció a Lucas Acosta para el 1-0 de Unión ante Lanús#LPFxTNTSports pic.twitter.com/mEl07cw3dF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2023

Franco Troyansky a los 69'ST