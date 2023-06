Bonfatti dijo que es urgente un plan para el norte santafesino

Antonio Bonfatti, precandidato a diputado provincial por Acuerdo Progresista (del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe) compartió con productores y gente del Norte santafesino la preocupación por las graves consecuencias que dejó la sequía reciente en la región, y les aseguró que "un próximo gobierno debe poner en marcha, de manera urgente, un programa como lo fue el Plan del Norte, creado y sostenido durante las administraciones del Frente Progresista en la Provincia, que la gestión de Perotti desestimó y abandonó".

"Le digo a toda la gente de nuestro Norte que confíe en nosotros para cambiar la triste realidad actual de Santa Fe. Siempre hemos dado respuestas, somos gente de palabra", subrayó el ex gobernador.

Bonfatti recorrió ciudades, localidades y zonas rurales de los departamentos General Obligado y Vera, acompañado por los también precandidatos a diputados provinciales Rubén Galassi y Sergio Chiqui Rojas. Fue recibido en la Casa Municipal de Vera por la intendenta Paula Mitre, y en Villa Ocampo por la diputada provincial, María Laura Corniagli.

"Aquí hay un Estado ausente que no atiende necesidades básicas locales: no sólo para afrontar los problemas que dejó una sequía histórica, sino también en educación, salud e inseguridad", precisó. "En el Norte de Santa Fe se constata que, además de los problemas serios por falta de agua, ahora hay, naturalmente, inconvenientes con el forraje; ojalá podamos lograr un cambio en la provincia para estar al lado de esta gente como gobierno", sostuvo.

A su tiempo, criticó la gestión provincial de Omar Perotti: "Las políticas del Plan del Norte se dejaron de lado, tenemos un gobernador y su ministra que no van a localidades, no dan la cara; un gobernador que asumió sin proyectos, sin propuesta, sin gestión...".

El precandidato indicó que "todo ha ido para menos" y, en esa línea, subrayó que esas deficiencias se constatan claramente en materia de salud y educación. Sugirió entonces "hablar con los maestros, escuchar la voz de los docentes", para tener un panorama palmario del asunto en esa área.

"En salud no hay más formación de equipos, hay pérdida de insumos básicos, médicos que renuncian, no se pagan los salarios a la Escuela de Enfermería de Reconquista... Y si uno habla con la policía de nuestro Norte, le dirán que no tienen insumos; los presidentes comunales e intendentes a veces hasta están aportando para pagar el combustible de los vehículos o para repararlos. Esta es la realidad de Santa Fe", sentenció Bonfatti.